问：春分节气，需要从头到脚都“春捂”吗？



答：不需要。“春捂”的程度应以自身感觉温暖，不出汗为宜，如果捂得太严实，就会导致上火，鼻干咽燥、牙龈肿痛。对于小儿，要时不时摸摸后背，如果总是出汗，说明捂得太过了。

老话说“过了清明冷十天”，也就是进入了4月中旬之后，一般就不会再出现“倒春寒”的天气，也就不必再“捂”。且春季减衣应一层层递减。









——《个人健康手册（二十四节气·春分篇）》

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