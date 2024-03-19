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春季滋阴安神——酸枣仁地黄粥

2024年03月19日15:47 来源：人民网-人民好医生

组成：酸枣仁15g、生地黄15g、大米100g。
制法：取碎酸枣仁、生地黄各15g，加水适量制成汤剂备用。大米100g，放入砂锅中加水适量，小火煮至7成熟，再加入汤剂，继续煮至黏稠即可。每日食用1次，也可分顿佐餐食用。
功效：滋阴安神。
适宜人群：适合心肾阴虚，低热，入眠困难和早醒失眠者食用。


——《个人健康手册（二十四节气·春分篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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