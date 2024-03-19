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健脾祛湿——陈皮小豆横脷汤

2024年03月19日15:45 来源：人民网-人民好医生

组成：陈皮5g、胡椒2g、赤小豆50g、生姜5片、猪横脷（猪脾）2条、精肉50g、食盐少量。
制法：
（1）将赤小豆洗净，浸泡4小时。
（2）将精肉、猪横脷切成大块，过水备用。
（3）将上述材料倒入锅中加入水800ml。
（4）大火煮开后转小火30分钟。
（5）出锅前加入适量食盐即可食用。
功效：健脾祛湿。

——《个人健康手册（二十四节气·春分篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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