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春分节气养肝护肝——金葛方

2024年03月19日15:43 来源：人民网-人民好医生

组成：金线莲、葛花、陈皮、茯苓等。
制法：水煎服或开水冲泡代茶频饮。与蜂蜜水同服，效果更明显。
功效：醒脾和胃，清热利湿，保肝利胆。
适宜人群：适用于宿醉、易醉、频繁应酬人群以及经常熬夜工作的人群。
禁忌：低血压、低血糖、心率过缓群体禁用；孕产妇、哺乳期妇女不宜使用。

——《个人健康手册（二十四节气·春分篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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