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春季养生，疏肝理气按哪里？

2024年03月19日15:40 来源：人民网-人民好医生

问：春季养生，疏肝理气按哪里？

答：太冲穴是肝经的第一大要穴，在脚背部，第1、2跖骨结合部的前下方凹陷处。日常手指按压即可，每次3～5分钟，按压至轻微酸胀，建议睡前按压。按压太冲穴既能消散肝火，又能缓解抑郁情绪。除此之外，也可选择或配合肝俞穴、血海穴、足三里等，这些穴位都可以疏肝理气、活血化瘀，改善气血循环。

——《个人健康手册（二十四节气·春分篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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