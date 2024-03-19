问：“春分功”是什么？应该如何做？



答：《遵生八笺》中之“春分功”是顺应春分特点而制定的锻炼方法，适于春分时开始，清明为止。方法为：盘腿静坐，运气调呼吸，双手握拳，头颈肩肘向后伸展用力做5-6次，牙齿叩动36次，深呼吸，将口中津液缓缓咽下并意想其下至丹田9次。此法可调补肝肾，对于肝肾不足之耳聋耳鸣、腰肩酸麻等症具有防治作用。

——《个人健康手册（二十四节气·春分篇）》

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