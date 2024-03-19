问：春天祛火降压，可适当多吃什么菜？

答：（1）荠菜，味甘性平，入肝、心、肺经，具有凉肝止血、平肝明目、清热利湿等功效。其富含黄酮、有机酸、生物碱、氨基酸等成分，具有降血压、止血、抗癌、抑菌、抗炎等作用。《名医别录》将荠菜列为上品“荠，味甘，温，无毒。主利肝气，和中。其实，主明目，目痛”。民间有“三月三，荠菜当灵丹”之说，荠菜可以清炒、可以做馅包饺子、熬粥。

（2）马兰，又称路边菊、泥鳅串、马兰头等。味辛、苦，性凉，入肺、肝、胃经。虽有一种特殊的气味，但无毒。它和荠菜一样，为药食两用的时令蔬菜，有清热解毒、消散痈肿、疏风平肝之功效。含多种营养物质，具有镇痛抗炎、抗氧化、抗衰老、抗癌抗病毒等作用。

（3）菊花脑，为菊科植物菊脑的嫩茎叶，又称菊花菜、连梗野菊、田边菊。味苦、辛，性凉，可清热解毒、明目。和其他菊花一样，含有大量活性物质，如挥发油、黄酮、酚类等，菊花脑也可以用做高血压患者的药膳，尤其是平时有头痛、目赤、心烦、口苦等症状的人。可用鲜嫩苗煮食，也可用全草及花煮汤喝，剂量不拘。



——《个人健康手册（二十四节气·春分篇）》

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