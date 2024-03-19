问：春季是养肝护肝好时节，应该怎么做？



答：养肝第一步：充足睡眠。立春以后，日照渐长，起居宜顺应节气变化，“夜卧早起”，保证充足睡眠。“人卧则血归于肝”，睡眠过程中，人体会进入自我修复模式，经常熬夜导致睡眠不足，身体抵抗力下降，影响肝脏夜间的自我修复。

养肝第二步：尽早戒酒。酒精对肝脏的损害非常明确，长期过度饮酒，乙醇本身和它的衍生物乙醛可使肝细胞反复发生脂肪变性、坏死和再生，而导致酒精性肝病。

养肝第三步：保护眼睛。中医上讲，肝藏血、开窍于目，眼睛的健康与肝脏功能息息相关。“久视伤血”，用眼过度，易导致肝血不足。对于需要长时间面对电脑工作的人来说，工作一段时间后，应适当休息一下眼睛，可以通过闭目养神、远眺、做眼保健操等方式缓解视觉疲劳，达到养肝的目的。

养肝第四步：合理饮食。黄曲霉素可诱发肝癌，霉变的大米、花生和瓜子都可能含有较多的黄曲霉素，不要吃这类食物。此外，食用富含维生素的食物可改善肝功能，如：胡萝卜、大蒜、菠菜、西兰花、包菜、空心菜、木耳、荠菜、蘑菇、百合等。多吃富含优质蛋白的食物，如鱼类、瘦肉、蛋类等；尽量减少油腻、腌制、烧烤类食物的摄入。

养肝第五步：心态平和。肝主疏泄，喜条达而恶抑郁，以通为顺，若肝气不舒，人体气血运行便会紊乱，导致肝郁，出现胁肋胀痛、食欲不振等症状。“肝郁为百病之始，六郁之首”，现代社会竞争压力大，人们容易悲观、愤怒、焦虑、抑郁，这些负面情绪都很伤肝，做到心态平和，既要控制情绪，又要及时疏泄不良情绪，保持精神愉悦。

——《个人健康手册（二十四节气·春分篇）》

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