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春分节气有何特点？

2024年03月19日15:24 来源：人民网-人民好医生

问：春分节气有何特点？

答：汉代董仲舒在《春秋繁露》中提到：“春分者，阴阳相半也，故昼夜均而寒暑平”。春分的“分”有两个含义：一是“季节平分”，传统以立春到立夏之间为春季，春分日则正好平分了春季；二是“昼夜平分”，在春分这天，太阳直射赤道，昼夜等长，各为12小时。春分过后，中国大部分地区气候回暖，到处呈现一派阳光明媚、花红柳绿的景象。

——《个人健康手册（二十四节气·春分篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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