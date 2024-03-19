问：什么是春分节气？

答：春分是二十四节气的第四个节气，大约出现在每年3月21日前后。这一天，太阳到达黄经0度（春分点）。

分者，半也，这一天为春季的一半，故叫春分。春分这一天，太阳的位置在赤道的正上方，昼夜持续时间几乎相等，各为12个小时。春分过后，太阳的位置逐渐北移，北半球开始昼长夜短。所以春分在古时又被称为“日中”“日夜分”。

——《个人健康手册（二十四节气·春分篇）》

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