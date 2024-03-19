问：立春后，按揉哪些穴位可养肺防感冒？



答：在中医理论中，春季被视为养生的重要时节，特别是对肺部健康的维护尤为关键。中医认为肺“司呼吸”，与人体的呼吸和免疫力密切相关。因此，在立春后，通过按揉特定穴位来养肺和预防感冒是一种有效的自我保健方法。在养肺和预防感冒方面，有几个穴位值得特别关注。

（1）列缺穴：位于手腕内侧，当腕横纹的尾端，靠近小指一侧的凹陷处。这个穴位在中医中被认为直接关联到肺部，按揉此穴可以帮助调理肺气，增强肺功能，对于预防呼吸道疾病有一定的帮助。

（2）尺泽穴：位于手肘内侧末端的横纹中，当肱骨内上髁的尖端处。按揉此穴位能够清肺热，平喘咳，对于养护呼吸系统，尤其是在易感季节，具有重要作用。

（3）风门穴：位于背部，当第二胸椎棘突下，旁开一横指。按揉此穴位有利于驱散风寒，强化肺部的防御功能，对预防感冒尤为有效。

（4）天突穴：位于颈前区，当喉结上方，胸骨上窝中央。这个穴位的按揉对于缓解咽喉不适和增强呼吸系统功能有一定的帮助。

在按揉这些穴位时，可以使用拇指或食指轻轻地按压或揉动，每个穴位建议按揉1-2分钟。要注意的是，按摩时应感觉舒适，避免用力过猛。定期进行这样的穴位按摩，不仅可以帮助养肺防感冒，还能提高整体的身体素质和免疫力。

——《个人健康手册（二十四节气·立春篇）》

扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端