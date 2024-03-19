问：立春时节容易上火，可通过按摩哪些穴位来缓解？



答：春季万物生发，人体的阳气也会慢慢上升，此时若是稍不注意就容易引起火气，中医介绍，对症选穴进行按摩可以有效的缓解上火症状。

（1）照海穴：位置在我们脚上内踝骨下方的凹陷处，用手按压有酸麻感。功效：滋阴清热，调经止痛。按摩法：按摩照海穴可缓解咽喉干燥、目赤、失眠等由于阴虚火旺引起的症状。按摩时以感到酸、麻、胀感为度，每侧3-5分钟即可，每日可多次。

（2）内庭穴：在我们的脚背，第2趾与第3趾之间，脚趾蹼缘后方赤白肉际凹陷中。功效：清胃泻火、理气止痛、和血消肿。按摩法：内庭穴祛热及祛胃火效果较好。平时可以一侧拇指的指端按压穴，以有酸胀感为宜，每侧1－2分钟，每日可多次按摩。

（3）关冲穴：在我们的手部，将手掌背伸平，无名指末节尺侧，指甲角0.1寸处便是此穴。功效：泻热开窍，清利喉舌，活血通络。可用于咽喉肿痛、头痛、热病及昏厥等的治疗。按摩法：可用对侧手的拇指尖点按关冲穴20-30次，然后换为点按对策。一日可多次。

——《个人健康手册（二十四节气·立春篇）》

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