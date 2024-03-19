问：哪些人更应该警惕“倒春寒”？分别该如何应对？



答：（1）老年人。尤其是有糖尿病、心脑血管疾病、慢性呼吸系统疾病的老年人。老年人脏器衰弱，阳气不足，抗寒能力减弱，倒春寒防护不当极易受寒生病。老年人一方面应当满减衣物，保持身体温度，尤其晨练时，衣服不能穿得太少，做到时时顾护阳气；一方面应多关注气温变化情况，当倒春寒来临的时候，减少不必要外出，天气好的时候，多晒太阳，适当运动，更好引动阳气升发。运动量要循序渐进，微汗出为宜，尤其是体质虚弱或缺乏锻炼习惯的老年人，可根据个人的爱好和兴趣，在力所能及的情况下选择适宜的锻炼项目，如散步、做操、练拳等。

（2）儿童。小儿为稚阳之体，容易被突如其来的气温骤升骤降所影响，出现阳气受损的现象。儿童的衣物增减应当随着气温变化快速变化，一方面防止气温骤降而受寒，一方面也要防止衣物过厚，运动出汗后吹风受寒的情况发生。

（3）身体免疫力较低，容易感染呼吸系统疾病的人。其肺脏已经受损，或者愈后脏器功能未复，还不是很强健，抗病能力减弱，此时如果受寒致使阳气受损，很容易再次生病。这类人应当适当加强运动，如慢跑、打球等运动，引动阳气升发，更好的帮助肺脏痊愈，提升身体免疫力。也可以结合一些养生功法，如宝瓶气的锻炼，使肺功能快速回复。

——《个人健康手册（二十四节气·立春篇）》

扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端