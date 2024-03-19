问：立春时节有哪些常见疾病进入高发期？



答：立春正值冬春交替时节，虽阳气渐升，气温慢慢回暖，但寒气仍重，常见气温骤降的“倒春寒”，需要谨防以下几类疾病：

（1）呼吸道传染病

呼吸道传染病多发于气温变化的冬春、秋冬交替时期，立春节气恰好是呼吸道传染病的高发期，发病率可达夏季的4倍以上。

近年随着新型冠状病毒肺炎的全球大流行，其他病原体导致的呼吸道传染病也随之蜂拥而起。除了目前较为流行的新冠、支原体感染、甲流、乙流病毒流行之外，还要关注如麻疹等此季节高发的呼吸道传染病，值得注意的是，未接种过麻疹疫苗者普遍具有易感性，6个月-5岁的幼儿发病率最高，且常并发肺炎，危及婴幼儿生命。

（2）慢性咽炎

立春之后，气温骤升骤降，气候时干时湿，加之春节前后过食肥甘厚味，很容易诱发慢性咽炎。临床主要表现为咽部不适感、异物感、咽部分泌物不易咯出、咽部痒感、烧灼感、干燥感或刺激感，还可有微痛感。

（3）肝炎

甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎为肠道传染疾病，一年四季均可发病，早春季节发病率较高，可能与大量上市的水生贝类如毛蚶有关，临床上主要表现为发热、恶心、呕吐、肝区痛并伴有黄疸和肝功能异常等。

（4）老年慢性疾病

老年慢性支气管炎、心脑血管疾病等受气候影响较为明显，受寒后容易加重病情甚至危及生命，立春时节应当予以重点关注。

——《个人健康手册（二十四节气·立春篇）》

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