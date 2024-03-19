问：什么是“倒春寒”？



答：倒春寒是一种自然气候现象，一般出现在每年的立春之后，立夏之前，即2月初至4月底。指初春时节，气候温度回升较快，但春季后期，常因受较强冷空气影响，气候温度温下降较快，所以还会出现一段低温的寒冷天气，这种“前春暖，后春冷”的天气被称为“倒春寒”。



——《个人健康手册（二十四节气·立春篇）》

扫码查看更多《个人健康手册》内容 扫码下载“人民好医生”客户端