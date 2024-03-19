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什么是“倒春寒”？

2024年03月19日17:09 来源：人民网-人民好医生

问：什么是“倒春寒”？

答：倒春寒是一种自然气候现象，一般出现在每年的立春之后，立夏之前，即2月初至4月底。指初春时节，气候温度回升较快，但春季后期，常因受较强冷空气影响，气候温度温下降较快，所以还会出现一段低温的寒冷天气，这种“前春暖，后春冷”的天气被称为“倒春寒”。

——《个人健康手册（二十四节气·立春篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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