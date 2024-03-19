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立春是否意味着已经进入春天了？

2024年03月19日17:00 来源：人民网-人民好医生

问：立春是否意味着已经进入春天了？

答：谚语有云：吃了立春饭，一天暖一天。随着天气逐渐回暖，我国南方地区日照和降雨逐渐增多，一些地方已经“吹面不寒杨柳风”。不过，我国幅员辽阔，南北方气候差异大，立春时北方大部分地区仍然较为寒冷，有些地方甚至还在下雪，并没有进入自然意义上的春天。

——《个人健康手册（二十四节气·立春篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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