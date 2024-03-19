问：什么是立春节气？



答：按照传统的排序方法，立春是二十四节气之首。具体的日期，一般为公历每年的2月3日至5日，在太阳到达黄经315度时，即为立春。“立”是开始的意思，《月令七十二候集解》中解释道：“立春，正月节，立，始建也……立夏、秋、冬同。”



——《个人健康手册（二十四节气·立春篇）》

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