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什么是立春节气？

2024年03月19日16:56 来源：人民网-人民好医生

问：什么是立春节气？

答：按照传统的排序方法，立春是二十四节气之首。具体的日期，一般为公历每年的2月3日至5日，在太阳到达黄经315度时，即为立春。“立”是开始的意思，《月令七十二候集解》中解释道：“立春，正月节，立，始建也……立夏、秋、冬同。”

——《个人健康手册（二十四节气·立春篇）》

                             

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(责编：马晓慧、权娟)




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