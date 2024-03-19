春分：春困不是真的困 多种原因要知晓

春分是二十四节气的第四个节气，因这一天为春季的一半，故叫春分。春分有三候：初候元鸟至，二候雷乃发声，三候始电。春分时节，中国大部分地区气候回暖，阳光明媚，杨柳青青，正是人们踏青、放飞纸鸢的好日子。

步入春分节气，很多人会有春困的烦恼，增加睡眠能够解决春困吗？春分节气防病养生需要注意什么？人民好医生《个人健康手册（二十四节气·春分篇）》为您进行解答。

春困不是真的困 多种原因要知晓

春困是季节交替时人体出现的一种正常生理变化。进入春季后，黑夜变短，褪黑素分泌相应变少，睡眠质量有所下降。同时，随着气温的升高，人体的毛孔、汗腺、血管开始舒张，新陈代谢逐渐旺盛，耗氧量不断增加，当大脑供氧不足时，就会困倦思睡。

从中医方面解释，春分时节湿气偏重，湿为阴邪，易损伤阳气。同时，湿邪困脾，湿气加重还会阻滞脾胃的气机，影响脾胃运化体内的水湿。湿气致病，常出现以沉重感、不清爽感为特征的症状，导致易困嗜睡、疲倦乏力、肠胃不适等问题。

以睡解“困” 当心越睡越困

多睡觉真的能克服春困吗？事实上多睡觉并不是解决春困的最佳方法。一般成年人需要的睡眠时间大约为6-8小时，少于6小时，人的精神状态就会受影响，睡眠时间超过9小时反而会降低大脑皮层的兴奋性，使之处于抑制状态，其结果是越睡越困，越困越睡，形成恶性循环。

中医认为，中午11点到1点是人体阳气最盛的时候，此时睡眠，有调节阴阳平衡的作用，饭后半小时进行午休可以使人精力充沛，缓解疲劳。不过要注意的是，午休的时间应以15至30分钟为宜，如果午睡时间太长，就容易使夜间对睡眠的渴望减少，破坏原有的睡眠规律。

调整生活习惯 摆脱“春困”纠缠

应对春困，我们可以从多方面下手。首先，建立规律作息。每天尽量固定时间睡觉和起床，保证充足的睡眠。其次，按时用餐，营养均衡。油腻的食物不好消化，会加重胃肠道负担，进一步减少大脑供血。所以，春季饮食宜清淡，不过饥过饱，睡前避免吃太多食物，少喝咖啡、浓茶或酒等刺激性饮品。

在生活中，除了保持适量运动，也可以到户外亲近大自然，户外自然光线可以对人体进行刺激，有助于改变内在节奏，使大脑中枢神经迅速进入清醒状态，释放压力，消除困倦。

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一年有四时变化，有24个节气的更替，不同的节气有不同的气候，这些气候变化与人体健康息息相关。《个人健康手册（二十四节气）》系列，是人民网·人民好医生客户端邀请知名中医专家，根据二十四节气的变化规律，通过防病调理、饮食养生、运动按摩等，调整人体节律，平衡阴阳，与自然界的阴阳变化相应，从而达到健康养生的目的。想了解更多春分养生知识，请点击查看《个人健康手册（二十四节气·春分篇）》。