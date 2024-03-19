直播预告：你能想到吗？这些疾病竟然与口腔健康有关

口腔健康说起来很简单，但是您可千万别小看了口腔问题。消化道、呼吸道、心脑血管，甚至全身健康都与口腔健康息息相关，不容忽视。因此，我们需要从科学的角度去认识和解决口腔问题，做好口腔护理，追求健康体魄，从而提升生命质量。

3月20日14:00，在世界口腔健康日来临之际，中华口腔医学会名誉会长，北京大学口腔医院口腔颌面外科主任医师俞光岩将做客“人民好医生”客户端直播间，就口腔健康与健康体魄相关话题进行分享，敬请关注。

专家简介：

俞光岩，北京大学口腔医院原院长、口腔颌面外科主任医师，教授、博士生导师。中华口腔医学会名誉会长，第十一届亚洲口腔颌面外科医师协会主席，第四届口腔颌面外科专委会主任委员。

如何收看直播：

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