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雨水节气运动要注意什么？

2024年02月26日16:32 来源：人民网-人民好医生

问：雨水节气运动要注意什么？

答：雨水节气湿气重容易出现犯困、情绪低落、肝火旺盛、春病侵袭等不适症状,所以雨水节气养生要多做运动,活动时宜缓慢以保阳气,不宜做过于激烈的运动,以便让肝气慢慢和缓的上升,避免因体内中气消耗太过而失去对肝气的制约,出现肝气上逆等症状。

——个人健康手册（二十四节气·雨水篇）

                                       

(责编：马晓慧、权娟)




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