问：雨水节气，老人小孩吃什么养胃？

答：古人有“糜粥自养”之说，尤其对于脾胃功能较差的老人及孩童，软烂好消化的粥食是一个非常不错的选择，可选择莲子粥、山药粥、红枣粥、蔬菜瘦肉粥等。也可以将大米蒸熟后将锅底锅巴晒干后打磨成粉，兑水做成米稀饮用。或者选用淮山药蒸熟后打成泥食用均可养胃。

——个人健康手册（二十四节气·雨水篇）