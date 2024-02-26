问：脾胃虚弱人群养生有什么讲究？

答：饮食调节是养脾胃的最佳选择。脾胃虚弱人群需要节制饮食，营养均衡，不偏食。饮食也应当清淡，进食不可过急。饭菜尽量煮的软烂。多食水果蔬菜。常规饮食之外也可适当选用药膳补养脾胃。可以多进食陈皮、神曲、白术、白及、山楂等。

——个人健康手册（二十四节气·雨水篇）