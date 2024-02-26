人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活>>人民好医生健康科普

食欲不振、腹泻怎么办？ 

2024年02月26日16:26 来源：人民网-人民好医生

问：食欲不振、腹泻怎么办？ 

答：雨水节气中，地湿之气渐升，早晨时有露、霜出现，外湿引动内湿，湿气碍胃，一部分人会出现食欲不振、腹泻等症状。所以针对这样的气候特点，要遵循“春夏养阳”的原则，饮食调养应侧重于调养脾胃和祛除湿气，如多进食山药、大枣、薏米、茯苓、陈皮、白及等补养脾胃，健脾祛湿之品。

——个人健康手册（二十四节气·雨水篇）

                                       

(责编：马晓慧、权娟)




热门点击排行榜