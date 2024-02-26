问：食欲不振、腹泻怎么办？

答：雨水节气中，地湿之气渐升，早晨时有露、霜出现，外湿引动内湿，湿气碍胃，一部分人会出现食欲不振、腹泻等症状。所以针对这样的气候特点，要遵循“春夏养阳”的原则，饮食调养应侧重于调养脾胃和祛除湿气，如多进食山药、大枣、薏米、茯苓、陈皮、白及等补养脾胃，健脾祛湿之品。

——个人健康手册（二十四节气·雨水篇）