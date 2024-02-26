问：如何进行心理调节？

答：《黄帝内经》云：“百病皆生于气”；历代医家主张：“善医者，必先医其心，而后医其身。”

雨水节气，肝气渐升，肝脏是人体气机升降的枢纽，春季调养肝气，应顺应自然界的变化，使肝气舒发、情志调畅，这样肝脏才能疏泄如常。可以通过外出游玩、锻炼身体、烹饪美食等保持良好心情。



——个人健康手册（二十四节气·雨水篇）