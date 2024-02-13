出行返乡做好异地就医备案 春节健康有保障

近日，多地医保部门发布提醒，返乡、旅游的时候，如果有就医需求，线上做好“跨省异地就医备案”，发生的医药费用中，医保部分可以直接结算，不用垫付和带发票回参保地报销。

据了解，线上办理异地就医备案手续可通过国家医保服务平台App、国家医保局微信公众号等多种途径。

记者在手机上，使用国家医保服务平台App，为回家探亲的家属办理了跨省临时外出就医人员备案。在国家医保服务平台，点击首页“异地备案”，开始异地就医备案申请。根据实际情况，选择参保地、就医地、联系信息、个人承诺书等信息，提交后，自动弹出提示页，提示备案是否成功，备案成功后，即时生效。现在，很多省份提供了这样即申即享“秒办”的备案服务。还可以按地区查询所在地开通跨省异地就医直接结算的医药机构。

此外，如果出发着急没有带医保卡也不影响看病就医，可以使用全国统一的医保电子凭证进行挂号和看病拿药等。备案完成后，只要在定点医疗机构，凭实体卡或者电子凭证就医住院，参保人结算时只支付由个人负担的费用就可以，其余费用由医保基金按规定支付。如果未及时办理备案，也可以回参保地后补办备案手续，按规定享受手工报销服务。