中国援外医疗队异国跨年：化思念为动力 担起救死扶伤职责

2月10日，中国农历大年初一，身在太平洋岛国基里巴斯的赵姗姗算计着4个小时的时差，临近中午时，打开视频通话。镜头中，出现了她的爱人、孩子还有父母，一家人互相拜年，关心询问各自的情况。

2023年12月7日，由5名医护人员组成的第三批援基里巴斯中国(山东)医疗队，自济南出发，飞抵基里巴斯塔拉瓦，开启为期1年的援外任务。这其中包括山东大学第二医院麻醉科主治医师赵姗姗，山东省立医院血液内科副主任医师、博士甄长青，山东大学齐鲁医院德州医院影像科主治医师赵钰莹，滨州市中心医院超声科主治医师孙辉以及担任队长的滨州医学院烟台附属医院急诊科副主任王占青。

这是赵姗姗在异国他乡度过的第一个春节。“每逢佳节倍思亲。我想家人时就不断翻看手机里的照片，经常忍不住掉眼泪，但转过身投入临床工作时，也变得更有动力。”在接受线上采访时，赵姗姗说，家人以及单位的支持，支撑她在万里之外全身心地做好援外工作。

自落地基里巴斯以来，赵姗姗大部分时间坚守在手术室，负责常规和急症手术的麻醉以及急危重症患者抢救。

“我所在的麻醉科仅有两名麻醉医生，每天要完成近20台手术。”赵姗姗告诉记者，尽管日常工作和带教任务较为繁重，还一度面临语言不通、水土不服、当地生活物资和医疗耗材短缺等困难，但经过两个多月的磨练，她已经逐渐熟悉当地的临床工作，同时和基里巴斯患者、医务人员建立了深厚的友谊。

“记得我曾为一个取鼻腔异物的4岁孩子做麻醉。孩子进入手术室后，因为害怕打针一直哭。我就让他的妈妈换了衣服进来陪着孩子，一直到手术结束。令我意外的是，孩子的妈妈事后通过当地社交软件上找到我，并留言感谢我像妈妈一样守护在孩子身边。”在赵姗姗看来，作为医务人员，这些都是她的分内工作，但是初到异国能获得当地患者家属的感谢和肯定，让她的心里流淌着溢于言表的温暖与感动。

作为此次援基里巴斯中国(山东)医疗队队长，王占青同赵姗姗一样，对一些援外困难深有体会。但令他感到欣慰的是，医疗队在救治当地患者过程中，收获越来越多的信任和感谢，甚至有的病人学着用中文和他们说“谢谢”。

王占青通过微信向记者介绍说，他们医疗队在今年元旦晚会上，抢救了一位心脏骤停女孩Mari，该事迹经基里巴斯主流媒体、中国驻基里巴斯大使馆公众号等报道后广受赞誉。近一个多月以来，医疗队通过Facebook和电话了解关注Mari的健康情况。

“2月初中国小年期间，我们受Mari邀请到她家中看望，查看了她的恢复情况，并为她送上春节礼物。”王占青说，Mari不仅感激中国医疗队，还将他们视为一家人，并在他们的提议下起了中文名字“丽丽”。“我们和丽丽的故事获中国驻基里巴斯使馆大使和基里巴斯总统高度赞赏，成为中基友谊的见证。”

中国龙年春节期间，援外医疗队有3天的休假时间。他们在办年货、贴春联、包饺子、搞联欢之余，还专门预留了在当地开展义诊的时间。“在义诊的过程中，我们会与当地人分享中国春节的历史和习俗，尽我们所能为他们送上一份健康礼。”王占青表示。

展望2024年，王占青和他的队员们希望继续做好援外医疗工作，造福更多基里巴斯民众，同时通过对当地医务人员开展带教和培训工作，争取为基里巴斯培养一支“带不走”的医疗队，架起中基两国友谊之桥。