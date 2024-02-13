中非医生共度除夕：家的温暖是相通的

2月9日是农历除夕，河南中医药大学外语学院教授何阳精心准备了一桌丰盛的年夜饭，不同于往年一家三口的团圆，今年她家中多了一位新成员——埃塞俄比亚小伙梅凯(Mikias)。

“年夜饭太好吃了，尤其是饺子，我第一次吃到自己包的饺子。”这是梅凯在中国度过的第一个春节，何阳邀请他到家里一起包饺子、看春晚、吃年夜饭。普通中国家庭的除夕夜，梅凯沉浸其中。饭后，他还入乡随俗，给远在万里之外的亲人视频拜年。

33岁的梅凯目前是郑州大学的一名硕士研究生，他与何阳的相识始于3年前。2020年11月，中国援埃塞俄比亚第22批医疗队在河南完成组队，随后开赴埃塞俄比亚提露内丝—北京医院，何阳是随队翻译，而梅凯正是医院负责对接中国医疗队的联络官。

何阳记得，刚认识梅凯时，他一句中文也不会说，但很快就成为医疗队信赖的好朋友，“因为梅凯帮我们解决了很多难题，他是个靠谱、勤奋、聪明的小伙”。

在埃塞俄比亚，中国医疗队面临的最大问题是医疗设备与耗材短缺。何阳印象深刻的一件事是，医疗队要做一例泌尿外科微创手术，但医院没有现成的设备，梅凯带着中国医生找遍了医院的器械仓库、手术室库房，找齐了光源、光纤、摄像头、显示器、摄像设备以及相关的手术操作器械，最终提露内丝—北京医院建院以来首例泌尿外科微创手术顺利完成。

梅凯的本职工作是内科医生，对接联络中国医疗队完全是兼职，“无论是下班后还是节假日，休息时间找他帮忙他都积极回应”。回忆起在埃塞俄比亚的工作经历，何阳对梅凯给予的帮助仍心存感激。

2023年2月，梅凯来到郑州大学求学。跨越万水千山再次相逢，两人都很开心。梅凯与何阳的儿子年龄相仿，节假日，何阳会邀请梅凯来家中吃饭，或与家人一起外出游玩，这份真诚让梅凯感动，“何老师让我在中国有了家”。

吃年夜饭时，何阳犹如妈妈一般不停地给梅凯夹菜，梅凯连连说“吃饱了”，这让何阳忍俊不禁。她记得，去梅凯家做客时，梅凯和家人也是一直劝她多吃点，“家庭的温暖在中国和埃塞俄比亚两国是相通的”。

来中国一年，梅凯也理解了春节的深意。“春节是中国人团圆的日子，我很幸运，在中国年里感受到了家庭的温暖，这里也有我家乡的味道。”甲辰龙年已到，梅凯许下新年愿望，“希望学业有进步，将来能在中国读博士，学有所成回到自己的国家，做埃中两国文化交流的使者。”