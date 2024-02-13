援柬中医医疗队为西港特区员工送上新春健康“大礼包”

“哪里不舒服？”“胳膊抬不起来。”

“现在再试试看。”“可以了，胳膊可以举起来了。”医生刚给Khiev Koch行完针，Khiev Koch立马感觉舒服了很多，中医的神奇令他惊叹不已。

2月10日下午，援柬埔寨中国中医医疗队走进西哈努克港经济特区开展义诊活动，为区内中柬籍员工送上新春健康“大礼包”。

这支医疗队由中国中医科学院广安门医院临床一线业务骨干组成，主要依托金边考斯玛中柬友谊医院开展援外任务。

援柬中医医疗队队长远庚表示，医疗队的一项重要任务就是为“一带一路”项目和在柬中资企业提供服务。西港特区企业众多，人员密集。同时今年也是“中柬人文交流年”，中医药作为两国文化交流的重要组成部分，他们非常愿意尽自己所能做好中医药的关怀和传播。

在活动现场，义诊有条不紊地开展着。医疗队员们分工明确，有的负责分诊，有的负责内科，有的负责骨科。前来咨询的中柬员工们有序排队，在经过分诊台医务人员的简单问诊后，根据分发的号码牌找到指定的科室，进行进一步就医。

55岁的Horl Chanthy是西港特区公司的一名保洁。她说，自己从后背到小腿都觉得疼痛，希望能获得医生的帮助。经过详细问诊，确定疼痛点后，远庚行云流水地为她进行施针。“今天来的大多数病人都是颈肩腰腿痛，最快的缓解办法就是针灸。如果是高血压、糖尿病等内科疾病，我们也准备了相应的颗粒制剂，会按需指导用药。”

Horl Chanthy第一次接受针灸治疗，但她并不感到害怕。针灸结束后，她表示自己精神好了很多，身体也舒坦了。她非常感谢中国医生们的到来，对中医神奇的疗效连连夸赞。

在短短一个下午的义诊中，医疗队员们为100多名中柬籍员工进行诊治，独特的中医适宜技术和中医调理方法也获得了大家的肯定和称赞。

远庚表示，医疗队将充分利用春节假期，为更多有需要的中资企业和中柬籍员工提供义诊服务。未来，他们也希望能帮助当地培养更多的中医人才，在弘扬和传播好中医文化的同时，扩大中医诊疗的辐射面，为更多有需要的人们提供医疗服务。（杨强 黎海月）