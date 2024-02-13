铁路“CT医生”：每天分析3000张照片 保障旅客出行安全

12日上午，在中国铁路昆明局集团公司玉溪供电段的检测试验室里，不停地回响着敲击键盘和点击鼠标的声音。检测分析员如同铁路“CT医生”一般，分析对比铁路线路接触网上的一张张黑白图片，每人每天要检查多达3000张照片，保障旅客出行安全。

工作期间，玉溪供电段检测分析员刘方强和10余名同事目不转睛地盯着电脑屏幕，将电脑上显示的中老铁路、昆明至大理铁路等线路接触网上回传的图片，一遍遍地拉大、缩小，反复对比查看，筛查影响铁路接触网供电行车安全的设备隐患。

图为6C检测分析员正通过“6C系统”，对列车车顶的受电弓运行状态进行动态监测。凡月 摄

今年29岁的刘方强，参加工作已有7年，2021年成为6C检测分析员后，他深知科技保安全的重要性，到新岗位仅半年时间，就将检测分析作业指导书、接触网缺陷定级字典库和接触网各部件分析项点等做到“一眼清”“一口明”。

刘方强所在的检测试验室共有检测分析员33人，他们的工作就是要对“6C系统”、无人机拍摄回传的视频、照片进行分析，找出影响铁路供电安全的设备隐患，并及时消除。“6C系统”是“铁路供电安全检测监测系统”的简称，能像医院拍CT一样，实现对铁路供电设备全方面、全覆盖的综合检测监测。

“每次系统都会拍摄回传上万张海量照片，我们要对每一张照片反复判断、记录，早中晚三次全覆盖调看分析现场设备的各项检测监测数据，对设备状态进行精准分析。”刘方强说，要对每张照片作出精准判断是一件非常考验眼力的事。

铁路上的接触网设备，主要是给列车提供牵引电能，为确保接触网设备运行正常，必须时刻监测接触网的“健康状况”。刘方强介绍，日常巡视检修过程中，很多安全隐患无法通过肉眼观察发现，因此需要检测分析员通过对回传的视频和照片进行分析研判，找出可能存在影响线路的设备缺陷。

春运期间，检测分析员除了要登上列车监控接触网数据、分析数据以外，还要对段管内电力线路进行无人机巡检。铁路电力设备大多分布在高山峡谷之间，带有高清摄像头的巡视无人机在故障查找、线路排查、外部环境巡视等工作中就发挥了极其重要的作用，克服地形及距离的限制，真正做到“立体巡检”。

图为春运期间，刘方强和同事使用无人机对铁路供电线路进行巡检。凡月 摄

春运期间客流量大，对接触网设备的考验也大，刘方强的任务量就随之增多。“我们每天双眼紧盯电脑，精力时常处于高度集中状态，疲惫是常事。但每当看到列车平安通过，就感到很满足，所有的辛苦都是值得的。”提到工作成果时，刘方强总是满心欢喜。

今年春运期间，刘方强和同事们需要完成2600条公里接触网设备的检测分析任务，总计照片160多万张，对管内近4500杆公里电力线路进行无人机巡检，消除每一个影响列车运行安全的隐患，保障每一位旅客的出行安全。