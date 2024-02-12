这个春节 医保新政“送温暖”

春节将至，云南大理永平县的集市熙熙攘攘、人头攒动，赶集的人们兴致勃勃地挑着年货。76岁的罗大爷特意先跑到村卫生室，为刚满月的小孙女办医保。

2023年起，这里率先推行医保服务事项下基层，推动城乡居民参保、医保电子凭证激活、异地长期居住人员备案等20项医保经办服务“阵线前移”。

“以前没这么方便，隔壁老王家的小孙子还是跑县城去办的，这回在家门口就办了！”罗大爷笑着说。

“医保服务‘触手可及’、医保事项高效办理，医保需求门口办。”永平县医保局副局长杨师琼说。

记者从国家医保局了解到，新春到来之际，不少地区再出实招、硬招，充分激活基层医保服务“神经末梢”，打造“15分钟医保服务圈”。

前不久，大病康复后的湘潭市雨湖区居民胡女士在村卫生室代办点顺利办理了异地就医治疗的医保报销，又在春节前提交了大病二次补偿的病历资料。

通过信息“多跑路”，雨湖区医保局经办窗口通过线上审核，3个工作日内便将补偿款给到了胡女士。

以往申请这种大病报销，需要赶到城区提交申请资料，坐车往返就要几个小时，如今在当地设立的40个医保帮办代办便民服务点，异地就医备案、手工报销、医疗救助对象待遇核准支付等9个服务事项，一下子缓解了群众垫资跑腿的压力。

截至2023年年底，湘潭市已开通医保定点村卫生室1140个，医保定点开通率等指标达100%，共实现医保报销35.5万人次，减轻群众就医负担1484.43万元。

国家医保局统计显示，全国各地结合实际推出132项医保领域便民措施，努力打通服务群众“最后一公里”。

办理材料再精简、畅通医保服务咨询渠道、参保缴费“一网通办”、跨省异地就医备案服务持续优化……记者回家过年，走亲串友，不断听到医保公共服务便民利民的好消息。

走进广西南宁市第二人民医院的肿瘤化疗室，几乎听不到患者的呕吐声，一款刚进医保的化疗止吐药正在为病友送去慰藉。

“我家条件不是很好，还有两个孩子在读书，这个药只止吐却并不治病，之前一支要几百元。”42岁的何文去年不幸查出患上肠癌，接受化疗时不舍得用药，一直忍受着呕吐的煎熬。

广西南宁市第二人民医院肿瘤科主任罗敏说，这款NK-1受体拮抗剂属于化疗辅助用药，进医保后每支价格从数百元降到百余元，还能医保报销，已经有超过60%的患者用上了。

2024年1月1日，新版国家医保目录正式实施，新增的126种药品覆盖了肿瘤用药、抗感染用药、风湿免疫等慢性病用药、罕见病用药等，临床用药选择更加丰富，为患者带来了一份温暖的春节礼物。

何文在春节前已完成第二期化疗，配合使用了NK-1受体拮抗剂。

“这次不像以前吐那么厉害，出院之后这顿年夜饭能吃得更有滋有味！”何文说。