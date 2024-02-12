春节大扫除，几千的清洁“神器”比不过五块钱扫把？

春节前除尘，是中国家家户户的传统习俗。但在社交平台上，不少人吐槽，除尘那天的最后一步，是给购买后闲置、尘封许久的清洁电器“扫灰”。

曾几何时，扫地机器人、吸尘器、除螨仪、洗地机等清洁电器象征着一种“美好生活”：回到家后沙发一躺，遥控一开，便可收获整洁无瑕的房间，解决跟伴侣谁做家务的世纪难题。清洁电器也由此收获了一大批“拥趸”。

如今，现实与理想错位了？

“人工战胜人工智能”

生活在北京的雪梨是清洁电器的资深使用者，2018年左右“入坑”，至今她已在清洁电器上投入超万元，先后购买了扫地机器人、除螨仪、吸尘器、洗地机。

谈及现今这些清洁电器的使用频率时，雪梨露出苦笑的表情，摆摆手表示现在只有吸尘器用得还算勤，其余使用频次很低。“这些电器偏偏还个头很大，放在家里还特别占地儿。想在二手平台卖掉也卖不出去。”雪梨说道。

雪梨告诉中新经纬，最早她在短视频平台刷到了“丝滑”运作的扫地机器人后，非常心动，便购入了一款近三千元的产品。但在使用一段时间后，雪梨发现，扫地机器人的问题也随之暴露。

“使用时间久了，可能因为头发丝缠绕，它会发出嗡嗡嗡的声音，需要去拆卸清洗；其次，它有各种各样的故障，会一直喊‘主人救援一下’，我们家小朋友刚开始喜欢救它，后来都觉得太烦了。再之后我把它设置成离家的时候才扫，但它会一直卡在原本的故障地，回家后缺失了定位，还得到处去找它。”雪梨说道。

家住天津的小花在接受采访时也表达了类似的观点。她在2020年花费三千元左右购买了一台扫地机器人，以期减轻家务负担。

但在使用一段时间后，小花发现扫地机器人出现明显缺陷。“换了房子以后，明显感觉扫地机器人不行了。比如说扫一会地，就要回去充电，干一次活回去起码要充一两次电，还经常迷路。然后还要勤换水，脏水箱和干净水箱来回处理，太麻烦了，后来慢慢也都闲置了。”小花说道。

“现在已经基本不考虑买清洁电器了，我算了一笔账，扫地机器人一两年就要迭代，按照一周打扫一次的频率，三千元够我请一年的保洁阿姨了。这可能就是人工战胜人工智能。”小花说道。

与“踩坑”扫地机器人后，基本不再添置清洁电器的小花相比，雪梨则对清洁电器的尝试兴趣更浓。在扫地机器人后，她又经朋友推荐，自己对比性能后，购入一台据称集洗、吸、拖、自清洁及除菌等功能于一体的洗地机。

但雪梨表示，一开始她购入洗地机的目的是想造福懒人，能够及时清理厨房和卫生间的水渍和垃圾，但使用洗地机却反而对懒人“不友好”。

“它的使用体验还好，但是后续处理流程很繁琐，脏水箱要经常倒水，但凡有一次忘记倒了，满屋都能闻到那股臭味。洗地机拖地的圆管，也必须洗净后放在阳台通风。现在每次想到它都觉得好麻烦，没有再用它了。”

住在大湾区的菜菜也曾在清洁电器上大举投入，购入过扫地机器人、擦窗机器人、吸尘器。

菜菜告诉中新经纬，因为每次使用完毕都需要花很多时间清理尘盒，还不如扫把处理得快，最后也就闲置了。“现在吸尘器最大的作用是用来给真空压缩袋打真空，也只有这时候才会拿出来用一下。”菜菜说道。

专家：产品应满足高效、省力

从总体情况来看，社交平台上对于清洁电器的褒贬不一。

有许多与菜菜、小花等想法相近的“闲置派”：“我们家吃灰最多的是大家电，比如扫地机器人，吸尘器，清灰的落灰最多”“扫地机器人和洗地机真的是一买一个不吱声，不好用，而且用完还要收拾机器。除非腰不好可以考虑，不然真别买”“扫地机器人、洗地机、吸尘器、除螨仪……现在家里的这些玩意，不是嫌弃清洁不到位就是放在那里落灰想不起来用，所以不要落入消费主义陷阱”。

也有网友表示从清洁电器中受益。“扫拖一体机器人已经换了三代了，自从换了扫地机器人，我妈只需要打开手机在外地遥控就能打扫全家。”有网友表示。

根据黑猫大数据中心发布《2023年清洁家电相关消费投诉数据》，截至2023年10月，清洁家电投诉总量为10110件。从占比来看，洗衣机位列第一，而洗地机、扫地机器人、吸尘器上榜二三四位，占比分别为15.37%、12.09%、7.52%。从投诉原因来看，主要为商品质量问题、虚假宣传、货不对版，售后服务欠缺等。

对于部分网友认为清洁电器使用体验不好，盘古智库高级研究员江翰接受中新经纬采访时表示，可能是产品设计和功能不够人性化，或者消费者对于清洁电器的期望与实际使用效果存在差距。也可能是产品宣传和推广不足，消费者对于清洁电器的实际用途和优势了解不够，导致购买后使用频率较低。

江翰建议，随着人工智能、物联网等技术的普及，可以开发出更多智能化、便捷化的清洁电器产品，满足消费者对高效、省力的家庭清洁需求。同时，随着环保意识的提高，也可以开发出更多环保、节能的清洁电器产品，满足消费者对于环保、健康的需求。

清洁电器或打价格战

作为家电的细分品类，清洁电器曾在过往高速发展。

据捷孚凯市场咨询(中国)有限公司(GFK)发布的数据显示，中国清洁电器市场规模从2012年的29亿元人民币增长到2022年的348亿元，十年间市场规模扩大了12倍，年均复合增长率达28.2%，远远跑赢同期中国家电市场整体2.3%的年均增长率。

中国家用电器协会副秘书长陈莉接受中新经纬采访时表示，客观上说，清洁电器属于“疫情受益品类”。一方面，人们在家庭中的时间相对变长，使人们对居家环境有了更洁净的要求。另一方面，人们的健康意识也得到增强。疫情之后，清洁电器品类增长收窄，但还是保持了健康的增长。

奥维云网数据显示，从2022年到2023年，清洁电器行业面对创新程度减弱、红利逐步消退诸多压力，增长出现放缓。2023年中国清洁电器零售额344亿元，同比增长6.8%，零售量2534万台，同比下滑0.5%。

从清洁电器增长贡献度来看，奥维云网分析称，目前市场份额中最大的仍然为扫地机器人，占比40%，预计2024年将会保持7.8%的增长。洗地机成清洁电器最大增长动力，销额同比增长达到22%。除螨仪成为2023年的“黑马品类”，销售额同比20%，主要得益于新兴渠道抖音电商的拉动。

而在销售放缓之下，未来清洁电器将如何发展？陈莉表示，中国市场来看，全基站类扫地机器人得到了进一步普及。另外，洗地机、吸尘器和除螨仪的集成化将成为未来的发展方向。国际市场上，由中国企业引领的全基站类扫地机器人正在得到迅速普及，在很多重点海外市场，国内品牌产品都占有了半数甚至半数以上的份额。未来，中国扫地机器人企业的全球引领趋势将进一步鲜明化。

此外，中新经纬注意到，咨询机构、证券公司普遍给出的一个答案是：价格战。

GFK认为，2022年中国线上扫地机器人均价突破3000元，明显高于“彩冰洗空”的均价。根据方正证券2023年11月的研报，扫地机行业规模有望受益于均价下行，均价最终或下探至2000元左右。方正证券认为，展望未来，扫地机行业价格中枢下移或已成为确定性趋势，后续市场或将围绕降本降价展开新一轮竞争，市场规模和渗透率也有望随着均价下行而快速提升。

据奥维云网数据，2023年地机市场均价大幅下降，尤其是单机款洗地机，2500元以下占有率达到56.2%。与此同时，由于复合款和基站款客单价较高，品牌进入不足，导致高端削减严重。2024年洗地机的价格战还将继续，2000元以下占比仍将会继续增长。

华泰证券2023年12月发布的研报表示，在整体增速回落的过程中，洗地机价格竞争变得更加激烈，尤其是美的等传统家电龙头在快速跟进。在过去一轮降价过程中，研发或供应链能力弱的中小品牌已经被市场边缘化，必胜、uwant、滴水等品牌仅占低个位数的份额。

A股上市公司科沃斯近日发布2023年业绩预减公告，称扫地机器人及洗地机产品毛利率水平均较上年同期有所下降，叠加在中国扫地机器人市场中低价格段降本款产品布局有所缺失，从而对整体盈利能力造成影响。