抢光！卖空！龙年黄金饰品卖断货

春节临近，黄金消费进入旺季。记者在北京、山东等地的多家黄金卖场了解到，近期客流量增大，琳琅满目的龙年黄金饰品受到越来越多年轻消费者的青睐。

总台央视记者 范紫霄：在北京市西城区的一家黄金产品销售门店，整个卖场人头攒动，消费者们购金热情高涨。龙年到来，除了一些传统大气的龙元素黄金产品销售非常火热之外，还有一些外观可爱、具有创意的龙元素黄金饰品，受到年轻消费者的喜爱。

在山东省青岛市的一家黄金珠宝销售门店，一些跟龙年相关的黄金产品甚至出现了卖断货的情况。

山东省青岛市消费者：刚看了一个龙年的戒指，戴起来很特别。因为销售太火爆，今天龙年生肖的产品已经卖完了。

山东省青岛市某黄金专卖店店长 王晶：今年的龙年投资金条卖得比较多，离过年还有一个月左右的时间，基本就被抢光了。

除了线下黄金卖场销售火热，一些线上销售平台人气也非常旺。在一家黄金销售企业的直播带货现场，主播正在对着手机屏幕为大家介绍黄金产品。负责人表示，为了满足更多消费者的需求，他们也加大了线上直播带货业务。

北京市某黄金首饰公司工作人员 王鹤：临近春节，线上直播间的访客量也在逐渐增多。现在不仅有真人主播进行直播，还有AI数字人的直播，来满足不同时段消费者的需求。（央视财经）