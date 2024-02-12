这份春节健康指南请查收！

春节期间，广大市民从紧张繁忙的工作中抽身，进入放松状态。我们应该如何保持科学的生活习惯，过一个科学健康的春节？近日，记者采访了陆军军医大学西南医院的医生，请他为我们支招。

休息不要轻易打乱生物钟

春节假期回家后，有些市民想趁着假期放飞自我，晚上熬夜追剧打游戏，白天睡到自然醒，作息习惯自动切换成“过节模式”。对此，西南医院神经内科副主任胡俊表示，这种打乱生物钟的方式其实并不可取。它会让你的健康大打折扣，罹患失眠等疾病的概率大大增加。

胡俊表示，市民如果想在假期多睡一会儿，也要循序渐进，每天推迟一点起床时间，让身体逐渐适应新的作息，但整体睡眠时间应控制在7—9小时之内。市民在睡前可通过听轻音乐、适度拉伸身体、泡脚等运动，让身体得到更好的放松，从而获得更好的睡眠质量。“在假期最后两天，市民的入睡起床时间、睡眠时长需尽量与平时保持一致，保证以最好的状态投入工作之中。”胡俊说。

消化不良 吗丁啉需餐前服用

春节期间，总免不了聚餐。面对美味的食物，不少市民都会食指大动，很有可能造成消化不良。面对这种情况，我们应如何科学用药呢？西南医院药剂科副主任药师谢林利建议，如果出现腹胀、疼痛、打嗝、嗳气、 恶心、饭后饱胀感、呕酸水等症状，并排除器质性消化不良后，可以使用家中常备的胃肠非处方药来缓解症状。

“比如，消化不良的患者总会出现胃酸分泌增多的情况，此时我们就可以用奥美拉唑钠肠溶片、兰索拉唑肠溶片、泮托拉唑钠肠溶胶囊、雷贝拉唑钠肠溶片等抑酸药来解决这个问题。”谢林利说，不过值得注意的是，拉唑类药物的吸收，容易受到胃内食物的干扰，故应在餐前空腹状态下服用。

谢林利还提醒，对于多潘立酮片（吗丁啉）、盐酸伊托必利、枸橼酸莫沙必利等促进胃动力的药物，服用同样有讲究。“此类药物可以促进胃肠道蠕动，从而可以加快胃肠道的蠕动，促进胃排空，对泛酸、嗳气和胃胀等有较好的疗效，能改善消化不良的症状。”谢林利说，不过考虑到此类药物主要促进的是胃部活动，需在饭前30分钟服用。同时，吗丁啉不适用于孕妇及婴幼儿，在服用前，建议咨询专业医师。

烟花烧伤不能冷敷

春节期间，不少市民会以放烟花的方式来庆祝春节，对此，西南医院烧伤科副主任医师向飞提醒，如果市民在燃放烟花爆竹过程中遭遇烟花烧伤，不要用冰块直接冷敷，以免冻伤，更不要私自涂抹其他有颜色的物品、药品，以免影响对伤口的观察或者对伤口造成刺激、感染。

向飞表示，市民在燃放烟花爆竹时，除了应仔细阅读包装上的燃放说明，严格按规程操作，且对燃爆范围有合理的预期外，还应用好防护眼镜、手套等防护用品，以减少皮肤和眼部的损伤风险。“同时，对于燃放时出现‘熄引’或中途异常熄火的烟花爆竹，以及燃放后剩余的烟花爆竹空筒、碎屑等，均不要马上靠近！应等待足够长的时间后，再行处理。”向飞说。

向飞还表示，一旦发生烟花烧伤，应立即用冷水冲淋患部至少30分钟，以降低皮肤温度，减轻损伤程度、疼痛和肿胀等。

“同时，我们还需关注伤者眼、耳、口、鼻等器官：重点关注呼吸情况，是否有呼吸急促、声音嘶哑或呼吸困难等，若有此类情况需尽快就医；如有眼部烧伤，切勿用手揉搓眼睛，可用大量清水或眼药水冲洗眼睛，保持眼部清洁；如果有耳、鼻部烧伤，不要擅自处理创面，尤其勿试图去除创面上沾染的异物或擦掉焦痂，以免加重伤情。”向飞说。