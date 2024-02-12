春节冰雪游，请收下这份“防冻小贴士”

正值春节假期，冰雪旅游成为许多人度假休闲的不二之选。在寒冷地区进行户外活动如何防冻？出现冻伤和体温过低时该如何正确处置？这里有一份“防冻小贴士”。

北京协和医院康复医学科主任陈丽霞介绍，寒冷的天气里，为了维持身体内部的温度（即核心体温），人体会减少面部、四肢的血液循环，这些区域的皮肤和组织因此面临冻伤的风险。如果长时间体温过低，引起核心体温下降，大脑和重要脏器不能正常工作，生命就可能受到威胁。

如何穿衣才能更好地对抗寒冷？陈丽霞说，内层衣物最好是轻质羊毛、聚酯纤维、聚丙烯等织物，有利于汗液排出；中层衣物以保温为主，摇粒绒、羊毛、涤纶、羽绒、超细纤维等都是很好的选择；外层衣物最好既透气又能挡风、防雨，因为不透气的材料会积聚汗水，体感更冷。此外，还可以利用帽子、羊毛袜和靴子等保护面部和手脚。

“人需要食物和液体来为身体提供能量并保持体温，在寒冷环境下尤为重要。”陈丽霞说，进行滑雪、徒步等活动时，应带上富含蛋白质和脂肪的食物，注意补水，但要控制酒精的摄入量，因为酒精饮料会扩张血管，加速体温散失。

当出现冻伤和体温过低时怎么办？专家介绍，应尽快远离寒冷环境，脱去湿衣服的同时增加保暖衣物，把手放在腋下或用温暖的手掌轻拍鼻子、耳朵和脸部，并补充碳水化合物含量高的食物和热水。

“注意不要揉搓冻伤的部位，这会引起更严重的问题。”陈丽霞说，更重要的是保持核心体温，例如胸部、颈部、心脏区域及腹股沟区的温度，“如果这样做效果不好，或者体温低于35℃，应及时打电话求助。”

专家提醒，通常老年人和儿童更容易出现体温过低，外出活动前应做更充分的准备。有些药物，例如感冒药和β受体阻滞剂，也可能影响体温，如果即将降温或有去寒冷地方的计划，应在开始服药前向医生咨询。