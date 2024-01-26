全国基本养老保险参保人数达10.66亿人

本报北京1月25日电 记者邱玥近日从人力资源社会保障部获悉，截至2023年底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.66亿人、2.44亿人、3.02亿人，同比分别增加1336万人、566万人、1054万人。

社会保障制度改革持续深化。企业职工基本养老保险全国统筹、个人养老金制度等改革平稳推进；新就业形态就业人员职业伤害保障试点工作进展顺利，截至2023年底，参保人数731万人；失业保险、工伤保险省级统筹全面实现。

社保待遇按时足额发放。2023年发放失业保险金等各类失业保险待遇976亿元；调整退休人员基本养老金水平，提高城乡居民基础养老金最低标准；为2577万困难群体代缴城乡居民养老保险费，困难群体基本养老保险参保率保持在99%以上。

社保基金监管和投资运营不断加强。2023年出台社会保险基金监督举报工作管理办法、社会保险基金监督约谈暂行办法等；部署开展社保基金管理巩固提升行动；常态化开展年金基金管理机构现场检查和非现场监管，促进合规运营；推动基本养老保险基金委托投资，截至2023年底，投资运营规模达1.86万亿元。

截至2023年底，全国社会保障卡持卡人数13.79亿人，其中9.62亿人领用电子社保卡。