【新春走基层】

1月22日早晨6点左右，首都医科大学宣武医院内分泌科副主任修双玲准时赶到单位，坐上“南下”的班车。

一小时四十分钟后，班车抵达位于河北雄安新区启动区东部的雄安宣武医院。顾不上歇歇脚，修双玲马上投入工作。

2023年10月16日，雄安宣武医院开诊试运行，目前共开诊29个科室，首都医科大学宣武医院派驻到新区医院的各科业务骨干和管理团队共计90余人。担任雄安宣武医院内分泌科执行主任的修双玲，便是其中之一。

步入雄安宣武医院门诊大厅，神经元状造型的天花板映入眼帘，建筑能耗、科室床位、门诊手术等数据信息在大屏幕上实时显示，处处彰显着科技感与现代感。

“太方便了，再也不用跑到北京、石家庄、保定看病了，家门口就有名医专家。”赵依存一早就和母亲带着姥爷从安新县三台镇赶到医院。在工作人员的指引下，顺利完成了取号、报到、就诊。

超声科护士张海生曾在北京工作了七八年，去年应聘到雄安宣武医院工作。他坦言，这里很多条件甚至超过北京的大医院。“只要输入目的地，按下按钮，血样、尿样顺着气动物流传输系统管道几十秒就可抵达检验科，非常方便！”

满眼都是惊喜，处处体现仁心。开诊试运行3个多月，雄安宣武医院累计接诊患者1万余人次，通过绿色通道转诊至北京50余人。

“未来，我们在做好医疗服务的同时，还将努力推动教学、科研工作发展，带动新区及周边地区医联体、医共体建设，将雄安宣武打造成为雄安新区的医疗高地、生命健康领域科技创新和科研成果转化的高地。”雄安宣武医院副院长刘东斌介绍。

（本报记者 陈元秋 耿建扩）