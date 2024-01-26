着眼临床实际需求 共谋儿科发展之策

近日，为探讨儿童医疗卫生服务高质量发展路径，复旦大学附属儿科医院党委副书记、院长王艺，复旦大学附属儿科医院厦门医院(厦门市儿童医院)首任执行院长、福建省新生儿疾病重点实验室主任庄德义参与了由北京韩美、妈咪爱支持的“术业·仁心 做百姓健康守门人”人民好医生特别节目，并提出儿科发展要着眼于临床实际需求、完善分级诊疗制度、重视人才培养等观点。

流感高发 “协调作战”提高就诊效率

冬季是肺炎、流感等呼吸道疾病感染频发的时节，儿童是流感病毒的易感、高风险人群。近段时间，全国多地医院儿科较为密集出现的各类“感冒”“肺炎”现象，引起了社会和家长的广泛关注。

对于医院儿科就诊高峰的情况，王艺认为，这是阶段性、季节性的感染表征，应通过紧密的监测以及科学的协调防控体系加以应对。“第一，医院可面向首次就诊患者开设诊前检验服务，到院后先做流行性病原微生物筛查再进行问诊；二是，合理调配人力、物力、财力，进行相关服务流程改造，提升院内、科内的调度效率；三是，做好预案，保证充分的药品供应，缩短就诊检查反馈时间”。

“每年秋冬季都是儿童呼吸道疾病的高发期，根据相关监测数据，福建等闽南地区今年主要以肺炎支原体、腺病毒、甲流、乙流为主要的病原体。”庄德义结合所在医院相关做法补充说：“面对流感高发期的‘潮汐式’就诊情况，医院应开展四方面服务。一是完善预案，统筹调配医院资源。把有经验的医生和护理人员充实到临床门诊第一线，特别是夜间门诊，增派安保、物业人员相配合，缓解门急诊、夜间门诊的压力。二是充分利用门急诊分诊平台推动儿科五级诊疗，让不同等级症状的儿童都得到及时有效救治。三是加强其他科室配合，包括药房、检验科等，促进就诊流程更加顺畅。四是改善门急诊流程，医院可在门急诊自助机上推出高频检验‘套餐’，家长在自助机上自助开单，减少排队的时间。”

双向转诊 做强基层提升就医体验

“每个儿童都是家里的宝贝，孩子生病牵动的是一家人的心，也都希望把孩子送到三甲医院就诊。我们经常看到一个孩子生病了，全家人都来陪同。这也让我们充分意识到分级诊疗和做优基层的重要性。”庄德义说。

面对这种情况，厦门市儿童医院从四个方面进行了创新。庄德义介绍，首先，基于2016年成立了的“闽西南儿科医联体”，厦门市儿童医院的诊疗资源可以辐射到更多的基层医院、民营医院的儿科，在共同学习之下快速提高诊疗水平。其次，开设双向绿色转诊通道，将一般患者留在基层诊治，重症患者及时转诊到上级医疗机构，保障患儿能得到及时有效救治。再次，基层社区等医院的儿科医生可以有计划地前往厦门市儿童医院开展规范化培训、进修。最后，借助智慧辅助诊疗平台，通过信息化的诊疗手段，让基层医院诊疗过程更加顺畅、安全。“当家长们知晓基层医院儿科医生的诊疗水平提高了，也就非常愿意在家附近的医疗机构就诊，减少排队、往来的成本”。

在王艺看来，有效依托国家儿童医学中心、区域医联体等平台组织的作用，让三甲医院与基层医院的人和技术都流转起来，也将助力基层儿科的诊疗能力提升。“首先是技术输出，通过相关培训和指导，基层医院的诊疗能力可得到同质化提升。此外是人才输出，可通过派驻三甲医院的科主任到基层医院担任儿科主任，把诊疗技术、管理标准、诊室建设理念进行平移”。

系统培养 强化儿科医生人才队伍

日前，《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》正式印发，对加强现代化儿科人才队伍建设提出了要求。

王艺认为，儿科医生相对其他科室医生而言，具有一定的特殊性。“儿科医生需要更强的敏感性，儿童大多无法清晰表达症状，需要医生根据经验进行判断分析；需要更强的耐心和沟通能力，问诊儿童的过程中存在更多的不配合和意外状况，且需要与家长进行有效的沟通达成合力；需要更强的毅力，我国儿科医生数量处于不饱和状态，且儿科的门诊复诊率普遍较高，这也为现有儿科医生人才队伍建设带来了一定的挑战”。

王艺建议，要根据需求和教学资源情况，合理确定儿科高层次人才的培养规模。通过完善“拔尖”人才培养的机制和土壤，探索一条从本科生到研究生，乃至到住院医生培养、专科医生的全链条培养路径或实施方案，并基于不同层次的人才，推出“定制化”的专项培养计划。“人才队伍建设是一项‘功夫活儿’，需要从长远着眼。”王艺说。

此外，庄德义表示加强中医儿科人才队伍建设，强化以师承方式培养中医儿科人才也十分重要。“中医师承教育是培养中医人才的主要模式，前辈们的学术思想、临床经验和技术专长，可以通过朝夕临诊、口授心传、个别指导的方式帮助青年医生快速成长。根据临床观察，在一代又一代的中医儿科人才的努力下，一批具有中医药特色或中西医结合的诊疗方式，在发热、鼻炎、消化不良等儿童常见病的诊治中也发挥了重要作用”。