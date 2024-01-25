人民网健康·生活
热词：滚动　生活宝典　大家谈　 养生课　 消费　食品　经济·科技·生态　文旅·体育　 人民投诉
人民网>>健康·生活>>人民好医生健康科普

大寒节气有何特点？

2024年01月25日17:41 来源：人民网-人民好医生

答：大寒，顾名思义就是天气寒冷到极致的时节，此时节通常处在“三九”“四九”时段。大寒也是二十四节气中的最后一个节气。公历每年1月20日前后，当太阳到达黄经300度时，即为大寒。大寒期间，寒潮南下活动频繁，是我国大部分地区一年中非常冷的时期，风大、低温，地面积雪不化，到处呈现冰天雪地的景象。

——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》

                                        

(责编：杨媚、权娟)




热门点击排行榜