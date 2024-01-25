答：大寒，顾名思义就是天气寒冷到极致的时节，此时节通常处在“三九”“四九”时段。大寒也是二十四节气中的最后一个节气。公历每年1月20日前后，当太阳到达黄经300度时，即为大寒。大寒期间，寒潮南下活动频繁，是我国大部分地区一年中非常冷的时期，风大、低温，地面积雪不化，到处呈现冰天雪地的景象。

——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》