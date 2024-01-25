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什么是大寒节气？

2024年01月25日17:40 来源：人民网-人民好医生

答：《授时通考·天时》引《三礼义宗》:“大寒为中者，上形于小，故谓之大……寒气之逆极，故谓大寒。”这时寒潮频仍，风大，低温，地面积雪不化，呈现出天寒地冻的景象。

注意这句话：寒气逆极。极，顾名思义，是指到达极点、极致极限。

——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》

                                        

(责编：杨媚、权娟)




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