中医认为“寒为阴邪，易伤阳气”，大寒养生重点是什么？

答：大寒时节历来是保健养生的重要时期，此时自然界阳气深藏而阴寒最盛，养生顺应“冬季闭藏”的特性，注重祛寒保暖，潜藏阳气，日常生活中应从饮食、起居、情绪等各个方面调畅体内的气血和顺。

——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》