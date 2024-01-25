药补不如食补，各类体质人群如何补？

答：中医体质学将人群分为平和质、气虚质、阳虚质、阴虚质、气郁质、湿热质、痰湿质、血瘀质、特禀质。

平和质的人群正常进食，遵从防寒保暖，滋阴润燥，适当进补的原则即可。

气虚质人群常卫气不能顾护体表，在寒冷的冬季更易感受寒邪而感冒，因此饮食上应选择性质平和、偏温、易消化的食物，如小米、银耳、豆腐等，同时要注意保暖双脚，顾护阳气。

阳虚质人群更应当注重防寒保暖，可适当多进食温补类的食物如羊肉、牛肉、坚果等温补脾肾，但切不可过食油腻，温补太过，更不可在寒冷的冬季食用西瓜、螃蟹等寒凉之物，以免中伤脾阳，阳虚更甚。

阴虚质人群易生内热，在寒冷干燥的秋冬季容易伤阴伤津，多出现口干舌燥，皮肤干燥等表现，应该多食银耳、山药粥、甲鱼汤等滋阴润燥之物，调和阴阳。

湿热质、痰湿质、瘀血质人群不应过分温补，更应该清淡饮食，适度使用健脾之物，如莲子，薏米，芡实等物，同时在注意防寒保暖的基础上加强锻炼，促进气血运行，有利于清除湿热、痰饮、淤血等病理产物。

气郁质人群在冬季易感受寒邪，加重气机阻滞，导致情绪低落、心情烦闷。更应主动寻求快乐，缓解低落情绪，在饮食养生中，可冲泡一些玫瑰花水以宽胸解郁，或使用佛手、橙子、柑皮、荞麦等食物疏肝理气。

特禀质人群在冬季易受寒冷刺激而出现过敏反应，故可多食有抗过敏功效的食物如乌梅，以及扶养正气的食物如灵芝、西洋参等物扶正祛邪，正所谓“正气存内，邪不可干”。

——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》