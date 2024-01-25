适合大寒养生的食谱有哪些？

答：大寒前后气候寒冷干燥，而汤品既可以散寒又能滋阴，很适合冬季食用，以下为大家推荐几款适合冬季的滋补汤类食谱。

当归生姜羊肉汤。羊肉500克、当归20克、生姜30克、黄酒适量、食盐适量。将羊肉清理干净，水开后略烫羊肉除去血水，捞出后将所有食材放入锅中，加入料酒、清水，旺火煮沸，撇去浮沫，小火慢炖，加入食盐等调味即可。当归生姜羊肉汤可散寒温中，益气养血，为冬季进补之佳品。尤适合于素体阳虚，形寒怕冷者。其中羊肉为血肉有情之品，可大补气血，温中散寒，当归养血补虚、活血止痛，生姜解表散寒、温中化痰止咳。

党参淮山猪肚汤。猪肚1个，党参40克，淮山30克，胡椒粒10克，蜜枣15克，食盐适量，淀粉适量。盐和淀粉搓擦猪肚，仔细清洗。将材料都浸泡后洗净，砂锅里放适量清水，大火煮沸，放入全部汤料，再次煮沸，改小火煲2.5小时，加少许盐调味即可。此款汤水具补气健脾、温中暖胃、祛风止痛、增进食欲等功效；特别适合脾胃虚弱引起的脘腹冷痛、纳食欠佳、大便溏泄者饮用。

冬笋老鸭汤。老鸭半只（约400g）、冬笋适量、姜片、葱未适量、盐、清水。锅内倒入适量清水，水开后将鸭块放入焯10分钟左右捞出；冬笋焯水后再放到冷水里，捞出沥干；将鸭块、冬笋块、姜片加清水放入锅中，大火煮开后改小火煲2小时左右；最后加上食盐等调味品即可。中医认为老鸭具有滋阴养血的功效，而冬笋可以益气、消食、滋阴、明目。这款汤品具有健脾滋阴养血之效，最能在干燥的冬季养阴润燥，健脾补虚。

——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》