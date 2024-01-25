大寒养生适合按摩哪些穴位？
答：大寒是二十四节气中的最后一个节气，也是冬季六节气之一，大寒之后，阳气便渐渐升发，养生保健方面既要进一步补益阳气，又要逐渐注意肝气的调畅，迎接春季的到来。可以按摩百会提升阳气，按摩内关宽胸理气，按摩关元、神阙温补阳气，按摩期门疏肝解郁，按摩太溪、三阴交、足三里滋养脾肾。另外中医认为“冬藏精者，春不病温”，此时注意顾护肾中精气，不要妄自扰动，可以按摩肾俞、涌泉、命门等穴补肾扶阳。
——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》
答：大寒是二十四节气中的最后一个节气，也是冬季六节气之一，大寒之后，阳气便渐渐升发，养生保健方面既要进一步补益阳气，又要逐渐注意肝气的调畅，迎接春季的到来。可以按摩百会提升阳气，按摩内关宽胸理气，按摩关元、神阙温补阳气，按摩期门疏肝解郁，按摩太溪、三阴交、足三里滋养脾肾。另外中医认为“冬藏精者，春不病温”，此时注意顾护肾中精气，不要妄自扰动，可以按摩肾俞、涌泉、命门等穴补肾扶阳。
——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》
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