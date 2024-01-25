大寒节气适合做哪些运动？

答：大寒是一年中最寒冷的节气，因为外部环境温度低，出汗少，人体更容易散热，可以稍微增加运动强度，选择动作幅度小、热量消耗大的有氧运动最宜。如跑步，散步，爬楼梯，健身操，篮球，羽毛球等。

——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》