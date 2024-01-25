冬天进补开春打虎，大寒进补吃什么？

答：俗话说“大寒年年有，不在三九在四九”。大寒是二十四节气中最后一个节气，此时处在三九、四九时段，也是一年中最寒冷的节气。正所谓“春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也”。此时饮食养生的基本原则应顺应体内阳气闭藏，以敛阳护阴为根本，即注意防寒保暖，滋阴润燥，适当进补。那我们应该选择哪些适合大寒节气食用的食物呢？

温补类的食物。大寒时节天气寒冷，容易感受寒邪损伤人体阳气而发病，因此适当进补一些温热性质的食物有助于人体抵抗寒邪，如羊肉、牛肉、韭菜等适量食用可温补脾肾，暖中和胃，助养阳气，但要注意不可过分温补、过食荤腥油腻，以免损伤脾胃。

滋阴润燥类食物，大寒前后天干物燥，常常会损伤体内的津液和阴气，导致阴虚内热而引发口干咽痛等上火表现。因此适当食用滋阴润燥的食物如木耳、无花果、百合、绿豆、麦冬等既能起到滋补的作用，又能滋阴润燥清热，平衡人体阴阳。

健脾类的食物。中医讲“脾胃为后天之本”，脾胃运化食物中的水谷精微，进而滋养全身，因此大寒前后更应该调护脾胃，这样才能让进补有效、阴阳得补。同时，健脾类的食物多性味不显，能让人体在冬天积蓄能量，还可以预防阴寒内伏，湿热内蕴。故可多食莲子、薏米、芡实、山药、红枣、小米一类的食物。

黑色的食物。中医认为黑色入肾经，多食黑，能够养肾防寒，增强人体免疫力。如黑米可以补肾暖肝健脾；黑豆可以强壮筋骨；黑芝麻可以滋养肝肾，润燥滑肠；黑木耳可以清肺益气，补气润燥，滋补强身。

“食多反伤身”，需要注意的是饮食调护要适量，尤其是食用进补类食物，切不可无节制过分多吃，患有高血压、高脂血症、糖尿病、冠心病等疾病的人群更应该注意适当进补，不可过食滋腻。

——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》