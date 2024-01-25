大寒时节，饮食有什么禁忌？

答：①忌粘硬、生冷食物。中医学认为，脾胃为暖脏，喜暖喜温，因此大寒饮食要避免粘硬、生冷食物，所有食品尽量要加热再吃，做好后趁热进食；此外，建议首选本性偏于温热的食物，尽量避免进食食物本性偏于寒凉的饮食，保证人体的脾胃处于温煦的环境，其功能就会更加强健而不受损害。

②忌妄补、滥补。虽然冬季是进补的黄金季节，但也应把握补益的度，需符合《黄帝内经》中“虚者补之”“劳者温之”“损者益之”的原则，要因人而异、因病而异，不可以妄补、滥补。比如阳气偏盛、易便秘和易上火的人群不要刻意进补，慎重食用人参、鹿茸这样补气、补阳的“利器”。大寒已经到了冬藏与春生的转折点，进补量应逐渐减少，开始向清淡饮食转变，可以在日常饮食中添加一些利于生发阳气的食物，如少量加入一些白萝卜、香菜、茴香等，适应大寒向立春的过渡。

③忌过食酒肉。大寒节气寒邪郁闭，空气干燥，同时人们外出活动相对减少，能量消耗少，人体本身处于一种“寒包火”的状态。但大寒节气邻近春节，与亲朋欢聚难免开怀畅饮，若过食酒肉肥甘，超过脾胃的运化能力，会形成食积化热，损伤脾胃。因此，大寒饮食应适当节制，以清淡可口而有营养、饥饱有度、三餐平衡为基本原则。

——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》