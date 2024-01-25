肾气足百病除，最冷季节如何补肾气？

答：补肾可以从以下这些方面着手：①饮食进补。肾主色为黑，黑色食物（如黑芝麻、黑豆、桑葚和木耳等）能入肾强肾，可以加入至日常饮食中。食补当因人因地制宜，比如肾阳亏虚者，可多食羊肉、驴肉等具有温补肾阳功效的食物；偏于肾阴精不足，食补宜以鸭肉、鹅肉为主。此外，冬季各类菜品口味较重，虽说咸味入肾，但过食咸味反会伤肾，因此大寒饮食不可过咸。②运动进补。中医养生强调“动以养形”，适度的形体活动具有调和气血、疏通经络、防病健身的作用，可使肾中精气更为充盈。诸如散步、慢跑、瑜伽、八段锦、太极等轻柔和缓的项目均适合冬季锻炼。③穴位进补。关元、涌泉、太溪和肾俞等穴位都是补肾保健的常见穴位，可在医生指导下选择针刺或灸法。穴位按摩也是冬季补肾扶阳简单易行的良方，腰为肾之府，腰部的很多穴位都有补养肾脏的作用，比如命门穴、肾俞穴、腰阳关穴、腰眼穴等。平时经常按揉或叩击腰骶部及腰部两侧，可起到温肾阳、利腰脊、通经络的作用。如果针灸按摩操作有困难，也可多晒晒背，以感到温暖舒适为度。背部分布着膀胱经和督脉的诸多穴位，常晒晒这些穴位能起到防寒护肾，补充阳气，调理脏腑气血的作用。

——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》