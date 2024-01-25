大寒过立春到，如何调养顺利过冬？

答：中医讲究“天人相应”，因此冬季养生也应顺从冬三月闭藏之规律，以敛阴护阳为根本。具体可从以下这些方面着手：

①规律起居：冬季天黑得早、亮得晚，人也应该相应地提早入睡，等到日光较为充足时再起床。注意防寒保暖，尤其老年人不宜随便出门“触冒寒风”。

②适当进补：冬季是进补的好时节，冬季进补的方法有两大类：一类是食补，一类是药补。提到食补，大家首先想到的是羊肉、牛肉、韭菜、核桃仁等温补肾阳的食材，或如当归生姜羊肉汤、黄芪煨乌鸡等药膳，其实日常食用的萝卜、山药、红枣、扁豆、莲藕等都是药食两用的进补佳品，可灵活选择。药补要在医生的指导下，可选择药酒、膏方等。无论是何种补益方式，都应注意根据个人的体质选择，适度即可，切忌虚实不分，无病乱补。

③合理饮食：《遵生八笺·四时调摄笺》说“冬月肾水味咸，恐水克火，故宜养心”，意思是冬季肾气旺，肾水克心火，肾主咸，心主苦，因此饮食应减咸增苦，避免饮食过咸，并适当进食苦菊、苦瓜、芹菜、生菜等蔬菜，荤素搭配，饥饱有节。

④保持运动：天气寒冷，很多人有“猫冬”的习惯，但中医讲究“动则生阳”，长期久坐久卧不利于阳气生发，应保持适当的运动，可选择如散步、太极、八段锦、瑜伽等轻柔缓和的运动。同时应注意避免在大寒、大风、雾露中锻炼以防受寒，切忌运动过量，出汗太多，避免阳气随汗液而出，反伤阳气。

⑤调畅情绪：冬季万物凋零之景容易引起悲伤之感，日常生活中应该尽量避免各种不良情绪的干扰刺激，培养一些修身养性的兴趣爱好，多与家人朋友交流，尽量保持轻松愉悦的心情。《黄帝内经》言：“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来”，强调应保持自己的心境处于淡泊宁静的状态，让内心世界泰然平和，则疾病不犯。

——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》