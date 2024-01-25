大寒养生注意“冬藏”，藏什么？

答：《黄帝内经》有“冬不藏精，春必病温”的明训，意思是若冬天不好好养藏，来年春天，阳气不好升发，人就容易生病。其中所谓“藏精”，指的是内藏人体的“精”、“气”、“神”。①“精”在此处指的是狭义的肾中所藏精气。肾应冬，为精之处也，因此冬季养藏必须养护好肾精。养肾藏精一方面应注意避免操劳熬夜，暗耗精血；另一方面可通过饮食适当进补，比如多食黑色食物温补养肾。②“气”的定义很广泛，这里指的是阳气。养藏阳气应注意早睡晚起，等太阳出来后再活动，如《黄帝内经》所言：“冬三月，无扰乎阳，早卧晚起，必待阳光”；做好防寒保暖以防阳气外散；避免挥汗如雨的剧烈运动以免耗气伤津，干扰阳气的闭藏。③“神”包括人的思维、意识、情感等精神活动。大寒节气日照时间短，阴天、雾天较多，会在一定程度上影响人的情绪。过度思虑、沉溺于消极情绪等十分消耗人体能量。精神调养当以“内敛宁静”为核心，尽量做到清静淡泊、平静愉悦，凡事不要过度焦虑，避免情绪大起大落，使神志深藏于内。

总之，冬季自然界天寒地冻，万物闭藏，我们也应将人体精、气、神养藏好，使来年阳气充足，生发有力。

——《个人健康手册（二十四节气·大寒篇）》