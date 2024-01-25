中国疾控中心：我国呼吸道疾病短期内仍将以流感病毒为主

人民网北京1月25日电 （陈子源）今天，国家卫生健康委召开新闻发布会，介绍冬季呼吸道疾病防治和健康提示有关情况，并回答媒体提问。

会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，当前新冠疫情仍维持在较低水平，流感活动呈下降趋势，全国医疗机构门急诊呼吸道疾病每日诊疗量持续下降，医疗秩序总体平稳有序。

2024年春运将于明天正式开启。春运期间人群流动和聚集性活动增多，呼吸道疾病感染风险加大。出发前，请大家做好个人防护准备，旅途中科学佩戴口罩，继续保持勤洗手、咳嗽礼仪等良好卫生习惯，尽可能降低感染风险。

要持续加强监测预警，加强养老托幼机构、社会福利机构等重点机构疫情防控，关注“一老一小”重点人群，强化日常健康监测，落实各项防控措施。

要加大医疗资源统筹力度，加强医疗机构常用药品、检测试剂、收治床位等准备，满足群众正常就医用药需求。建立完善综合医院与基层医疗机构上下协作、专家下沉和患者转诊机制，分层分级分流，优化就医流程，减少患者等待时间，提高医疗服务质量。

中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染室主任彭质斌介绍，近期，全国新冠疫情总体水平处于较低水平。本土JN.1变异株占比持续上升，临床表现基本为无症状和轻型，与目前EJ.5变异株引起的疾病严重程度无明显变化。预计在春节假期前后，受到人群大规模流动、探亲访友、聚餐聚会活动增多等多种因素的影响，新冠疫情可能会出现一定程度的回升。

“当前急性呼吸道疾病还是以流感为主，其他呼吸道疾病处于一个较低的水平。其中，近期乙型流感的占比升高，导致流感疫情出现了小幅波动。”彭质斌表示，专家研判认为，冬春季我国将继续呈现多种呼吸道疾病交替流行或者共同流行的态势，短期内仍将以流感病毒为主。目前，流感活动已经呈现下降趋势。随着学校陆续放假，预计在1月底左右会回归流行间期水平。